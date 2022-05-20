الشعبة الانجليزية بإعلام القاهرة تنظم مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج… الأحد

تنظم الشعبة الانجليزي بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج في اقسام الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان .

وذلك يوم الأحد القادم 22 مايو ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور الاستاذ الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وفي هذا العام سيتم تكريم السادة الأساتذة الذين تولوا الشعبة الانجليزي سابقا وسيتم عرض 13 مشروع تخرج للاقسام المختلفة ، كما يحضر المهرجان عددا من الإعلاميين ورؤساء القنوات والخبراء في علوم الإعلام

على الجانب الاخر ، تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة النهضة، مؤتمرًا بعنوان "مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022"، يوم 21 مايو الجاري ولمدة 3 أيام بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الجامعتين بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.



ويتضمن المؤتمر 4 محاور هي: التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

ويضم المؤتمر محاضرين من جهات متعددة، منها وزارات الخارجية والبيئة والصحة والتعليم العالي، ويشارك فيه نحو 100 طالب وطالبة من جامعتي القاهرة والنهضة، كما يتضمن المؤتمر لقاءات تعارف، وجلسات، ومحاضرات، ومسابقات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى معالم الصعيد ومديرية أمن بني سويف.