التعليم المدمج بجامعة القاهرة يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى يوم الخميس الموافق ٢ يونيو القادم .

على الجانب الاخر ، تشارك جامعة القاهرة في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف- تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة- والذي تحتفل به منظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف سنويًا يوم 18 مايو من كل عام، ويُعد فرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور وتنبيههم للتحديات التي تواجه المتاحف كمؤسسات تساهم في خدمة المجتمع وتطوره، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة نحو إحياء التراث الوطني وخدمة المجتمع المصري.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة التراثية والهوية الوطنية للمجتمع المصري، وإحياء التراث الوطني بما يساهم في تنمية وتطوير المجتمع بشكل عام، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بالأهمية الثقافية للتراث المصري، وتعزيز الفعاليات التي تدعم التواصل وتسلط الضوء على جهود المتاحف ودورها في دعم التراث والثقافة.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالتراث والهوية الوطنية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور المتاحف وأهميتها في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، وتأكيد دورها فى حفظ التراث واستحضار التاريخ، ونشر الثقافة والتذوق الفني وتنمية الحس الجمالي، والتبادل الثقافي وأهميتها كأحد عوامل الجذب السياحي.