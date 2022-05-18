الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة في ندوة بكلية الآثار جامعة القاهرة

نظمت كلية الآثار جامعة القاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ندوة علمية مشتركة حول "الوثائق وإعادة إنتاج المعرفة" وذلك اليوم الأربعاء 18 مايو بقاعة المؤتمرات بالكلية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

وناقش المشاركون في الندوة عدد من الموضوعات أهمها: "الوثائق وإنتاج المعرفة"، "الأرشيف المصري وتاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر، "ملفات أعضاء هيئة التدريس الأجانب كمصدر وثائقي"، "الهوية الرقمية وأثرها"،

"النقوش الكتابية على العمائر مصدر هام للمعرفة .. آسيا الوسطى نموذجا"، "أهمية الوثائق فى الكشف عن المسكوت عنه فى التارخ المعاصر .. نموذجا"، "السجلات والوثائق الديوانية مصدرًا للتأريخ"، "النقوش الكتابية على العمائر مصدر هام للمعرفة .. مصر نموذجا".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وإشراف الدكتورة علا العجيزي مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة.

وتحدث في الجلسة الأولى، الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب الأسبق، والدكتورة نيفين محمد رئيس الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة صفوة بدير الأستاذة بقسم المكتبات والمعلومات، وتدير الجلسة الدكتورة علا العجيزى.

كما تحدث في الجلسة الثانية، الدكتور أحمد رجب عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور جمال شقرة عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وأستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، والدكتور أيمن فؤاد السيد عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والدكتور محمد حمزة أستاذ العمارة بكلية الآثار، ويدير الجلسة الدكتور أحمد الشربيني.