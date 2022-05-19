تعليمات مهمة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

أعلنت إدارة كلية الآداب جامعة عين شمس تعليمات مهمة لأبنائها الطلاب حرصا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وهي كالآتي:

-لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.

-عدم التدخين داخل اللجان نهائيا.

-ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك؛ يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية.

-ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

-استخدام الادوات الكتابية الشخصية وعدم تبادلها بين الطلاب.

-الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

-الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية مع الحرص على استخدام المطهرات.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.

وأضاف عميد كلية الآداب، أنه سيتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح مرتضى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

أبرز التعليمات داخل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس

واستقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ممثلى بنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى KfW ورئيس فريق العمل بشركة Gopa Infra ، فى أولى سلسلة زيارات للجامعات الحكومية المصرية من المقرر أن يتم القيام بها فى إطار مشروع "رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية".

شارك في الزيارة الدكتور غادة بسيونى رئيس وحدة المشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، المهندسة غادة غالب منسق المتابعة الفنية بالوحدة، الدكتور وليد الختام مدير مركز التميز لترشيد الطاقة الممول من المنحة الامريكية بمقدار 30 مليون دولار أمريكى USAID.

رحب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالفريق وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة ، متمنيا لفريق المشروع النجاح والتوفيق .

من جانبه قام الدكتور هشام تمراز بإعطاء نبذة عن جامعة عين شمس وعدد الكليات والطلاب ، كما تطرق إلى التطورات التى تشهدها الجامعة في مجال البنية التحتية ، وتطوير المبانى القديمة والمبانى حديثة الإنشاء التى تمت، كذلك تناول المشروعات الخاصة برفع كفاءة الطاقة والتمويل الذى تم رصده لها والجهات الممولة وكذلك التمويل من قبل البنك المركزى المصرى لتنفيذ مشروعات خاصة بالطاقة .