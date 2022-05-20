أخبار التعليم| زيادة معدلات صرف أيام مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية.. خبير: غياب الضمير المهني من أسباب تسريب الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

المعهد القومي للملكية الفكرية بحلوان يستضيف لجنة الدراسات القانونية

استضاف المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، في سابقة تعد الأولي تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمعهد برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع، وعضوية كوكبة من فقهاء القانون فى مصر منهم الدكتور محمد رمزي الشاعر رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الاصلاح التشريعي والدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق والدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق والدكتور السيد العربي عميد كلة الحقوق جامعة حلوان الأسبق، وعمداء كليات الحقوق بمصر.

وكيل تعليم الغربية: اللجان جاهزة لاستقبال امتحانات الإعدادية |السبت

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم على جاهزية جميع المدارس لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022، والتي من المقرر أن تبدأ السبت القادم الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري وتستمر حتى الخميس السادس والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي 91672 طالب بالإعدادية العامة الامتحان في 438 لجنة و 4738 طالبا بالإعدادية المهنية في 26 لجنة، بإجمالي 96410 طلاب وطالبات موزعة على 464 لجنة امتحانية.

قافلة جامعة طنطا الطبية بزفتى تعالج 1302 حالة وتصرف الدواء بالمجان

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية كبرى إلى قرية السحيميه مركز زفتي بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

جامعة عين شمس ودورها في المجتمع.. إصدار جديد لمركز بحوث الشرق الأوسط

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس ، الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز دراسات وبحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بالجامعة ، والذى قام بإهداء سيادته أحدث إصدارات المركز كتاب " جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري والعربي " بمناسبة مرور سبعين عاما على إنشائها، ويقع الكتاب في جزئين في ٧٦٤ صفحة.

السبت القادم.. انطلاق الامتحانات العملية والمعملية الدور الأول للدبلومات الفنية بالغربية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم أن السبت القادم الحادي والعشرين من مايو الجاري سيشهد انطلاق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، والتي تستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، يليها الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية والتي ستبدأ من السبت الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس التاسع من يونيو المقبل، يليها استكمال الامتحانات العملية والمعملية لمدة يوم واحد فقط، هو الجمعة الموافق العاشر من يونيو المقبل.

زيادة معدلات صرف أيام مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

لعلاج تضخم البروستاتا وأورام المثانة.. جهاز ليزر جديد بقسم المسالك بطب عين شمس

تسلم قسم المسالك بمستشفيات جامعة عين شمس، اليوم الخميس ، جهاز ليزر جديدا ماركة (( Biolitec الألمانية )) موديل (( Leonardo 2000 )) إهداء من مؤسسة صحتنا ويعتبر الجهاز من أجهزة علاج تضخم البروستاتا وأورام المثانة، يأتى ذلك في إطار التعاون المستمر بين مستشفيات جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا.

خبير تعليم لـ صدى البلد: غياب الضمير المهني من أسباب تسريب الامتحانات

أكد الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن تسريب الامتحانات آفة أخلاقية وقيمية وتربوية، والقائمين عليه يريدون تكريس حالة الخلل القيمى والتربوى فى صفوف طلابنا، موضحا أن هناك العديد من التأثيرات على الطلاب والمجتمع والتى تنتج من النتائج المزيفة التى يحصل عليها طلابنا بسبب تسريب الامتحانات وعدم النزاهة فيها، وسوف تخرج أجيال يصبح هذا النهج عادة لديها.

خبير: تسريب الامتحانات ينبع من مرض فاسد متعمق اسمه الدروس الخصوصية

تعاني المنظومة التعليمية من ظاهرة تسريب الامتحانات سواء بالشهادة الإعدادية أو الثانوية، رغم جهود الوزارة لمنعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، من خلال رصد وتتبع مسربي الأسئلة وتشديد العقوبات على الغش والتسريب.

جامعة القاهرة تعلن الأسماء المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الطب

أعلنت جامعة القاهرة كشف بالأسماء المبدئية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الطب وفيما يلي صورة ضوئية من كشف الأسماء المعلنة:

تنمية قدرات الخريجين| آثار الفيوم : دراسة لربط التراث بالذكاء الاصطناعي

تُنظم كلية الآثار جامعة الفيوم المؤتمر الدولي الثالث بالتعاون مع جامعة ماربورغ بألمانيا؛ تحت عنوان "التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار"، في الفترة من 23-25 مايو 2022م بمقرّ جامعة الفيوم.