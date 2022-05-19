عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنمية قدرات الخريجين| آثار الفيوم : دراسة لربط التراث بالذكاء الاصطناعي

الدكتور عاطف منصور
الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم

 تُنظم كلية الآثار جامعة الفيوم المؤتمر الدولي الثالث بالتعاون مع جامعة ماربورغ بألمانيا؛ تحت عنوان "التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار"، في الفترة من 23-25 مايو 2022م بمقرّ جامعة الفيوم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري مُحافظ الفيوم؛ والدكتورياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، و الدكتورعرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورعاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، و الدكتور ألبرشت فوس رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ماربورغ بألمانيا.

المؤتمر إيمان من كلية الآثار جامعة الفيوم بضرورة مُواكبة المُستجدات في مجال حفظ وتوثيق ورقمنة الآثار والتراث "المادي واللامادي"، وإدارة المواقع الأثرية والتراثية، وربطها بالذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، والتقانات الحديثة.
 

txt

جامعة الفيوم تشهد اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات

txt

جامعة الفيوم تناقش تنمية الولاء والانتماء ومكافحة الشائعات والفساد

  

كما كان الدافعُ لعقد هذا المُؤتمر؛ حرص مُؤسسة كلية الآثار جامعة الفيوم تحت قيادة  الدكتور عاطف منصور عميد الكلية؛ لمُواكبة التطورات الحديثة للبرامج الأكاديمية، واستقراء سُوق العمل؛ والعمل على إضافة برامج أكاديمية جديدة تخدم المجال، وتُنمّي قدرات ومواهب الخريجين؛ منها ربط الآثار والتراث بالذكاء الاصطناعي، ورقمنة الآثار والتراث، ويأتي ذلك في إطار رُؤية ورسالة الكلية؛ ومن ثمَّ رُؤية ورسالة الجامعة؛ والتي تنبثق بدورها من رؤية مصر 2030، وقيادتها السياسية تحت مظلّة الرئيس عبد الفتّاح السيسي رئيس الجمهورية.


وقد ضمّ المؤتمر عدة محاور:
- التكنولوجيا والرقمنة في الآثار المنقولة.
- التكنولوجيا والرقمنة في الآثار الثابتة.
- استخدام التكنولوجيا والرقمنة في مجال الدراسات المتحفية والأثرية والتراثية.
- البرمجة والبرمجيات في مجال الآثار والتراث والصيانة.
- التكنولوجيا والرقمنة في توثيق وتسجيل وحفظ وصيانة وتخزين الآثار والتراث.
 

ويتشرّف المُؤتمر بمُشاركة كوادر وقامات سياسية وعلمية كبيرة من مختلف البلدان العربية والأجنبية؛ تعني بالآثار والتراث، منهم سُمو الشريفة/ نُوفة بنت ناصر رئيس جمعية التراث والآثار الأردنية والتي تهتم اهتمام رئيسًا بالآثار والتراث والحفاظ عليه؛ و الشيخة/ اليازية بنت نهيان بن مُبارك آل نهيان؛ السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتهتم بمجال الآثار والتراث والحفاظ عليه، والنقوش العربية، وأسست  "بوابة النقوش العربية". 

كما يحظى المُؤتمر بمُشاركة فاعلة للأستاذ الدكتور/ سالم بن محمد المالك مُدير عام مُنظمة الإيسيسكو. 

ويُشارك في المؤتمر أيضًا عيسى يُوسف مُدير إدارة الآثار والتراث بهييئة الشارقة للآثار، والحائز مُؤخرًا على وسام الشرف الذهبي من جُمهورية النمسا؛ لِما قدَّمه من دورٍ فاعلٍ في الحفاظ على الآثار والتراث في العالم العربي. ويُشارك في المؤتمر معالي الأستاذ الدكتور مُحمد الكحلاوي رئيس اتحاد الآثاريين العرب، وذلك لجهوده المُتميزة في الحفاظ على الآثار والتراث في العالم العربي. 


 ويُناقش المُؤتمر عددًا من الورقات البحثية بلغ عددها أربعون ورقة بحثية؛ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور المُؤتمر؛ وقد تنوعت عناوينها ما بين صون التُراث المعماري والمتاحف، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المتاحف، ومجالات التراث، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق ورقمنة المواقع الأثرية والتراثية، وطوبوغرافيا المواقع الأثرية والتراثية.


   ويُشارك في المُؤتمر أكاديميون من مُختلفِ بُلدانِ العالمِ، من جامعة ماربورغ بألمانيا، ومن الإمارات العربية المُتحدّة، ومن دولة المملكة العربية السعودية، ومن دولة الأردن.

جامعة الفيوم كلية الاثار المؤتمر الدولي الثالث جامعة ماربورغ التكنولوجيا والرقمنة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

البنك المركزي: رفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التضخم

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الإسلام ضد التطرف وحريصون على إصدار فتاوى تحريم جرائم الإرهاب

شوقي علام من بريطانيا: نتبع مبدأ التعايش.. ولا إكراه في الدين |فيديو

تنمية قدرات الخريجين| آثار الفيوم : دراسة لربط التراث بالذكاء الاصطناعي

يحيى خالد يقترب من لقب دوري أبطال أوروبا لليد مع فريقه المجري

رئيس شعبة الأرز : المواطن يملك رفض شراء الغالي والأنواع كثيرة |فيديو

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

تورم في البطن وانتفاخ وإسهال.. أعراض مرض الكبد الوبائي وخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ