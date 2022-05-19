خبير: تسريب الامتحانات ينبع من مرض فاسد متعمق اسمه الدروس الخصوصية

تعاني المنظومة التعليمية من ظاهرة تسريب الامتحانات سواء بالشهادة الإعدادية أو الثانوية، رغم جهود الوزارة لمنعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، من خلال رصد وتتبع مسربي الأسئلة وتشديد العقوبات على الغش والتسريب.

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن ظاهرة تسريب الامتحانات صعبة ومعقد، فهو حصاد تراكمى سلبى لتوظيف إمكانات الأسرة بالكامل للحصول على الدرجات النهائية بأى شكل من الأشكال، كما أنه ينبع من مرض فاسد متعمق اسمه الدروس الخصوصية، وعلى ذلك ينبغى أن تتكاتف كل الوزارات المعنية بالثقافة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإعلام لمواجهة المشكلة، مع تفعيل دور الأسرة مع مجالس الآباء والمدارس بالمديريات التعليمية فى جميع محافظات مصر.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك حلول لمواجهة هذه الظاهرة بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التى تمنع الإرسال والاستقبال «عن النت» والهواتف المحمولة، ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا فى كل الأماكن التى بها لجان أو أن يتم قطع «الإنترنت» نهائيا بدءًا من بداية فتح مظاريف أسئلة الامتحان ولمدة ربع الساعة من بدء الامتحان وهى الفترة المسموح بها للطالب بالتأخر عن دخول لجان الامتحانات، وفصل الطالب الذى يضبط وهو يقوم بتسريب الامتحانات نهائيًا وحرمانه من دخول الامتحانات.

وشدد الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل منع تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة، التي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتسبب في ارتباك كبير لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

وقال الدكتور محمد فتح الله، إن هناك للأسف سوء فهم لأهداف الوزارة من هذه الاختبارات، صحيح أن التسريبات الامتحانات في الشهادة الإعدادية علي سبيل المثال بدأت من اليوم الثانى لها، الا انها لا تقلق الوزارة لأنها تعطى الثقة للطالب فى اختيار السلوك الصحيح بعدم الغش أو الاطلاع على ما ينشر، لأننا نعطيه مفهوم الثقة للتعلم، فهذه الاختبارات تدريب للطالب للتأهل إلى الشهادة الثانوية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن تشديد عقوبة الغش والتسريب ستكون وسيلة رادعة للمرقبين والطلاب الذين يحاولون تسريب الامتحان: "اللي بيسرب من بره أكيد حد بيتعاون معاه من الطلاب من جوه، لو اتحرم من التعليم لفترة طويلة أو دخول الامتحان نهائيًا هيكون عقاب قاسي ورادع".