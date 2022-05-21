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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. تربية عين شمس يستعرض سلسلة حلقات الرياضيات وعظمة الخالق فى الكون

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية سلسلة حلقات منفصلة تحت عنوان  "الرياضيات وعظمة الخالق فى الكون " يقدمها العالم الدكتور سامى محمد الشابورى  استاذ الرياضيات وعلوم الفضاء والفلك بكلية العلوم جامعة عين شمس وذلك اليوم السبت الموافق ٢١ من مايو الجارى فى تمام الساعة ٧ مساءا حتى ٨ مساءا على تطبيق zoom

وعلى الراغبين في الحضور من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة اتباع الرابط 
https://us02web.zoom.us/j/89052420279

والجدير بالذكر أصدر الدكتور محمد صافى ، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، قرارا بإنشاء لجنة للنشر والتصنيف الدولي بهدف تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين على النشر الدولى على المستويين الإقليمي والعالمي ، وإدخال الكلية ضمن التصنيف الدولى لكليات الحقوق.

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كما وافق الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، على انتداب الكلية لخبيرة في شؤون الجودة والاعتماد الاكاديمي والتى حضرت بالفعل أمس الخميس الى مقر الكلية، وعقد معها عميد الكلية والوكلاء اجتماعا مطولا تم خلاله الاتفاق على الأطر العامة للعمل، وتحديد موعد التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما عقد عميد الكلية والوكلاء ومدير الشعبة الفرنسية ونائبته وعدد من أعضاء هيئة التدريس اجتماعا مع الدكتور ستيفان بييه، المدير الفرنسي للشعبة، تم خلاله مراجعة مشروع الاتفاقية الجديدة بين الجانبين، والمزمع توقيعها بمجرد الانتهاء من التفاوض عليها.

كما تلقت الكلية موافقة جامعة هامبورج على استضافة اثنين من شباب الهيئة المعاونة لخوض دورة تدريبية فى رحابها.

قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور سامى محمد الشابورى علوم الفضاء كلية العلوم جامعة عين شمس Jobs Education

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