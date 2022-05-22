أستاذ اقتصاد: القيادة السياسية في مصر تمتلك رؤية بعيدة المدى

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الأقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الفلكية، إن مشروع مستقبل مصر له أهمية كبيرة، مؤكداً أن المساحة المستهدفه له حوالي مليون و٥٠ ألف فدان كجزء لأعمال مشروع الدلتا الجديدة الذي يتضمن ٢.٢مليون فدان .

وأضاف الدكتور أشرف كمال اثناء استضافته مع برنامج "صباح الورد "المذاع على فضائية "تن"، أن المشروع عبقري لأنه يتضمن فكر شمول التنمية، موضحاً أن مشروع مستقبل مصر ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو مشروع زراعي، وصناعي، وخدمي، وتجاري.

وأوضح أستاذ الأقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الفلكية، أن أفضل وسيلة لمواجهة الأزمات هو الوقاية منها، مضيفاً أن القيادة السياسية في مصر ذات رؤية بعيدة المدى، لأن الحكومة المصرية خططت لهذا المشروع قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل أزمة كورونا.

وأشار أشرف كمال إلى، أن كلمة السر في نجاح تلك المشروعات، أنها لا تعتمد على جهة واحدة، بل تعتمد على جهود عدد من الجهات، منها: القوات المسلحة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الموارد المائية و الري.