مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب سيارة محملة بالحجارة بالقليوبية

كشفت أعمال رفع الحجارة إثر انقلاب سيارة محملة بسن الرصف على سيارة أخرى نقل بمنطقة السوق بقرية برشوم الصغرى بمركز طوخ بالقليوبية ، مصرع سيدة وإصابة شخص بسبب انقلاب الحجارة عليهما.

وجار انتشال الجثمان، وتم تحويل المصاب للمستشفى، كما يتم رفع الحجارة للبحث عن وجود ضحايا آخرين إثر الحادث.

كما أسفر الحادث عن وجود تلفيات بالسيارتين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة بانقلاب سيارة مقطورة على سيارة نقل بقرية برشوم الصغرى.

وانتقل على الفور أحمد وزيرى، رئيس مدينة طوخ، ومصطفى حسنين، نائب رئيس المدينة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحجارة السن على سيارة نقل داخل منطقة السوق، وبرفع الحجارة من الطريق تم العثور على جثمان سيدة وإصابة شخص آخر تم تحويله للمستشفى، وجار استكمال رفع الحجارة وآثار الحادث.

كما أسفر الحادث عن وجود تلفيات بالسيارتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.