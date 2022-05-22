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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تستضيف ورشة عمل مع الإنتربول عن التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية

الداخلية
الداخلية

تستضيف وزارة الداخلية، ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" تحت عنوان ( التصدى للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ) وذلك خلال الفترة من 23- 25/5/2022 بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية في 27 دولة فضلاً عن مصر، وهى (ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية)، وبمشاركة خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وهى (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الإتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5").

 

وتستهدف ورشة العمل، مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً فى الإعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث إستراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.

 

وذلك إنطلاقاً من الدور المصرى المحورى فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفى إطار ما توليه الدولة المصرية من إهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للإستقرار والتنمية الإقتصادية وسلامة المجتمعات.

وزارة الداخلية اكاديمية الشرطة الانتربول

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