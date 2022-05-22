فيلم للإيجار بنادي سينما أوبرا دمنهور..الثلاثاء

يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور فيلم " للإيجار " للمخرج إسلام السيد بلال وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٤ مايو الحالي بأوبرا دمنهور.

فيلم للإيجار تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

الفيلم من تأليف وإخراج "إسلام بلال ومن بطولة" خالد الصاوي"،" محمد سلام"،" شيري عادل"،" عصام السقا"،" ياسر الطوبجي"، " هايدي رفعت".

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي" أحمد النبوي" لمناقشة الفيلم مع صناعه و الجمهور.