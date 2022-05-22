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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل إجراءات الضبطية القضائية للمفتشين البيطرين بالوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد، عن بدء العمل بالضبطية القضائية اعتبارا من اليوم على مستوى المحافظة.

حيث اجتمع مدير القطاع مع فريق التفتيش المختص، وجرت مناقشة أهمية الضبطية القضائية للطب البيطرى، وأهم المشاكل والفوائد لها وشرح ما قامت به المديرية من إجراءات بعد استلام الكارنيهات وتم توزيع الدفعة الأولى منها على الأطباء .

وترأس الاجتماع الدكتور ناجى عوض نقيب البيطريين ومدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وذوي الاختصاص بالقطاع .

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كما تضمن الاجتماع دراسة تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تغيير سلالات الماشية البلدى إلى أخرى ذات صفات وراثية عالية ف إنتاج الألبان واللحوم وسبل إنجاز ذلك فى أسرع وقت ممكن.

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