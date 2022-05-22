برتوكول تعاون بين المحاجر والدراسات البيئية لتحويل شق التعبان لمنطقة صناعية خضراء

قال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة عقدت بروتوكول تعاون بينها وبين كلية الدراسات البيئة بجامعة عين شمس تحت رعاية غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتحويل منطقة شق التعبان لتصبح أول منطقة صناعية خضراء.

وأضاف عارف، أن شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية قامت بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بزيارة منطقة شق الثعبان والمصانع المتواجده بها، لدراسة كيفية حل مشكلات التلوث بالمنطقة، وتحويل المنطقة إلى بيئة صالحة للعمل ووضعها كمدينة خضراء في ظل مخطط الدوله لتغيير مناخ مصر، تحت شعار "الاستراتيجية الوطنيه لتغيير مناخ مصر" .

وأشار رئيس الشعبة إلي أن منطقة شق التعبان ستكون من أوئل المناطق الصناعية التي تتجه نحو التحول للاقتصاد الأخضر في مصر، لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن الفرص التصدرية والتصنيعة ستكون معتمدة عالميا علي الصناعات التي تعمل بنظم بيئة ولا تلوث المناخ، وسيكون لهذه الصناعات الأولوية في التصدرية وكذلك الاسواق المحلية، فضلا عن ان العالم كله الآن يتجه نحو الاقتصاد الاخضر المتوافق مع البيئة.



وأوضح أن الشعبة ووفد كلية الدراسات البيئة قامت بزيارة منطقة شق التعبان وقياس نسبة التلوث السمعي والتلوث في الهواء، وتم أخذ عينات من المياه المستخدمة، ومخرجات النشر (مخلفات التصنيع) ، وذلك لتقديم ملف كامل لحلول شقة الثعبان وعرضه على الاتحاد الأوروبي لمساعدة المنطقة في التغلب علي هذه المشكلات وتحويلها لمنطقة صناعية خضراء.