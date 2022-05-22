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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكويتية خلود المطيري تنسحب من مواجهة لاعبة إسرائيل في بطولة تايلاند للمبارزة

خلود المطيري
خلود المطيري

انسحبت خلود المطيري لاعبة منتخب الكويت للمبارزة، من بطولة تايلاند الدولية بعد وقوعها في المنافسة أمام منتخب الكيان الصهيوني.

 

وقالت شريفة الغانم الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية في تصريحات أبرزتها جريدة الرايا الكويتية: “انسحاب البطولة خلود المطيري متسقه مع المواقف الكويتية سياسيا ورياضيا الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا فلسطين”.

 

وأكملت: "انسحاب البطلة الكويتية خلود المطيري لم يكن فرديا بل جاء بموافقة مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وسيبقي أبطال الكويت متحدي الإعاقة يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد يوم”.

منتخب الكويت الكويت الكيان الصهيونى خلود المطيري

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الكويتية خلود المطيري تنسحب من مواجهة لاعبة إسرائيل في بطولة تايلاند للمبارزة

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