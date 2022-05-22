الكويتية خلود المطيري تنسحب من مواجهة لاعبة إسرائيل في بطولة تايلاند للمبارزة

انسحبت خلود المطيري لاعبة منتخب الكويت للمبارزة، من بطولة تايلاند الدولية بعد وقوعها في المنافسة أمام منتخب الكيان الصهيوني.

وقالت شريفة الغانم الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية في تصريحات أبرزتها جريدة الرايا الكويتية: “انسحاب البطولة خلود المطيري متسقه مع المواقف الكويتية سياسيا ورياضيا الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا فلسطين”.

وأكملت: "انسحاب البطلة الكويتية خلود المطيري لم يكن فرديا بل جاء بموافقة مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وسيبقي أبطال الكويت متحدي الإعاقة يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد يوم”.