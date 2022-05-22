محمد النني يقود تشكيل آرسنال أمام إيفرتون في الدوي الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمباراة إيفرتون المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني، ضمن تشكيل آرسنال الأساسي لمواجهة إيفرتون.

تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع : سواريس - هولدينج - جابرييل - تافاريس.

خط الوسط : محمد النني - شاكا - أوديجارد.

خط الهجوم : ساكا - مارتينلي - نيكتاه .

يذكر أن إيفرتون فاز على آرسنال بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 16 بـ 39 نقطة.