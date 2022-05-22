عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعدم الانضباط.. تغيير رئيس لجنة إعدادية في بورسعيد

لعدم الانضباط تغيير
لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد

أصدر الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد قرارا أثناء تفقده إحدى اللجان، بتغيير رئيس اللجنة لما لاحظه من عدم إنضباطها مما نتج عنه الإخلال بالأجواء الإمتحانية اللازم توافرها لإتمام إجراء ‏الإمتحانات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين فى تأدية واجبهم تجاه الطلاب.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد 

كان الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد تفقد اليوم العديد من لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة إنتظام سير أعمال ‏إمتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 والإطمئنان على أبناءه الطلاب أثناء أدائهم الإمتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى و ‏الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد 

ولفت الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء إمتحانات اليوم هو 12603 طالبا وطالبة مع تسجيل 96 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12699 طالبا وطالبة.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد 

وقال وكيل وزارة التعليم إن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا إمتحانات اليوم وسط أقرانهم  بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل ‏الإمتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد 

وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية بمحافظة بورسعيد  لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الإمتحانات لهذا اليوم.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد 
بورسعيد وكيل وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا المعلومات الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد غرفة عمليات التربية والتعليم وزارة التربية تعليم بورسعيد امتحانات الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

محمود الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

ترشيحاتنا

البنك المركزي الليبي ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والذرة والبرغل والفريك

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال العقيد صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران

ماذا تقرأ بعد صلاة العصر؟.. اغتنم أفضل 6 سور أوصى بها النبي

الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس.. لماذا تراجع إنتاج مصر من الأسماك؟

بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الصحي بسبب جدري القرود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة

أحمد سعد خلال حفل السعودية: غلطت في الأغنية والجمهور قالها صح

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

حسين فهمي أبرزهم.. ماذا يفعل نجوم العالم العربى فى كان؟ صور

فيديو

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ