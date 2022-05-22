لعدم الانضباط.. تغيير رئيس لجنة إعدادية في بورسعيد

أصدر الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد قرارا أثناء تفقده إحدى اللجان، بتغيير رئيس اللجنة لما لاحظه من عدم إنضباطها مما نتج عنه الإخلال بالأجواء الإمتحانية اللازم توافرها لإتمام إجراء ‏الإمتحانات، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين فى تأدية واجبهم تجاه الطلاب.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد

كان الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد تفقد اليوم العديد من لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة إنتظام سير أعمال ‏إمتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 والإطمئنان على أبناءه الطلاب أثناء أدائهم الإمتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى و ‏الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد

ولفت الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا لأداء إمتحانات اليوم هو 12603 طالبا وطالبة مع تسجيل 96 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12699 طالبا وطالبة.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد

وقال وكيل وزارة التعليم إن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا إمتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل ‏الإمتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

لعدم الانضباط تغيير رئيس لجنة إعدادية فى بورسعيد

وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية بمحافظة بورسعيد لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الإمتحانات لهذا اليوم.‏