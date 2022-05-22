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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدى عبد الغني تزامنا مع الجولة الاخيرة للبريميرليج: الإثارة مستمرة

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

علق مجدى عبد الغني على أحداث مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، التى تقام حاليا بين "ليفربول ولفرهامبتون "و مانشستر سيتي وأستون فيلا". 

وكتب عبد الغني فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "‏الإثارة مستمرة.. و45 دقيقة أخيرة لحسم الأمور بإذن الله صلاح هداف البريميرليج وليفربول البطل".
 
 


ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحد عن ليفربول قبل الجولة الختامية.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم لقب الدوري دون الانتظار لمواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

أما في حال تعثر ليفربول بالتعادل أو الخسارة يتوج مانشستر سيتي باللقب.

مجدي عبد الغني بريميرليج مانشستر سيتي ولفرهامبتون ليفربول

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