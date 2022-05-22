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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد زراعة عين شمس: مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان الأرز

صدى البلد

قال الدكتور أحمد جلال عميد زراعة عين شمس، إن الاعتماد في الزراعة طوال السنوات الفائتة، كان على أراضٍ محدودة، ولم يكن هناك تخطيطًا مستقبليًا للزيادة السكانية، لذا كان لا بد من زيادة الإنتاجية؛ وهو ما يجري الآن تحقيقه.

وأضاف أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الزراعة والجمعيات المصرية، عملت على زيادة الإنتاجية من نفس الوحدة الزراعية ووصل إنتاج فدان القمح من 15 إردبًا إلى نحو 22 إردبًا.

وتابع عميد زراعة عين شمس، أن محور الضبعة كان له أثرًا بالغًا في إنشاء مشروع مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن أول شيء في الأمن الغذائي هو توفير الطريق السليم للوصول إلى الأراضي المستهدف زراعتها.

وأردف أحمد جلال، أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي وهو لا يقيم ماديًا، لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نحو 25% من إنتاج القمح في العالم ومصر كانت تستورد منهما، وفي حالة لم تطور الدولة أدواتها لزيادة الإنتاجية من القمح؛ لكانت هناك مشكلة.

وحول طرق الزراعة الحديثة، قال عميد زراعة عين شمس، إن الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله وبالتالي بمصر، وتوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم.

وأشار إلى أن مصر تحقق أعلى إنتاجية في فدان الأرز على مستوى العالم بينما هي الأكثر استهلاكًا من القمح ويستهلك المواطن الواحد 180 كيلو جرامًا من القمح سنويًا، الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك.

الامن الغذائي زراعة عين شمس وزارة الزراعة عزة مصطفي مشروع مستقبل مصر عميد زراعة عين شمس محور الضبعة صالة التحرير

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