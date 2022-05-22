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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا: حل المشكلات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الناتو يحتاج لأسابيع

فنلندا: حل المشكلات
فنلندا: حل المشكلات بشأن الانضمام للناتو قد يستغرق أسابيع

توقعت فنلندا، أن يستغرق حل المشكلات مع تركيا بشأن انضمام هلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" عدة أسابيع، معربة عن تفاؤلها بشأن حل تلك الأزمات.

وأكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الأحد، أن "المفاوضات مع تركيا ستستمر على المستوى الرسمي.. وفي وقت سابق قلت إن الأمر سيستغرق بضعة أيام على الأقل.. الآن يمكننا القول إننا يجب أن نتحلى بالصبر وسيستغرق الأمر عدة أسابيع".

وأعرب هافيستو عن "تفاؤله بأن المشكلات والخلافات مع تركيا بشأن عضوية حلف الناتو قد تجد حلا قريبا".

كان من المفترض أن تصل وفود من فنلندا والسويد لإجراء مفاوضات مع الناتو.

وسبق أن أعلنت السويد أن وزيري خارجية البلدين سيزوران أنقرة، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال "لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم.. قلنا لشركائنا إننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو.. وسنواصل طريقنا في ذات المنوال".

وشكك أردوغان علانية فيما إذا كان ينبغي السماح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، السبت الماضي، عن إجرائه اتصال هاتفي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدان خلاله جميع مظاهر الإرهاب، ولمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال نينيستو عبر حسابه بموقع تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا مباشرا ومفتوحا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.. لقد أكدت أن فنلندا وتركيا كحلفاء في الناتو، ستلتزمان بأمن كل منهما وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة".

وأضاف أن "فنلندا تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والحوار الوثيق مستمر".

فيما أكد أردوغان خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي أن "المفهوم الذي يتجاهل المنظمات الإرهابية التي تهدد حليفا في الناتو يتعارض مع روح الصداقة والتحالف".

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