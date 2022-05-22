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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل الفنان خالد سامي: عندي إحساس كبير إني برجع أسمع صوته قريبا

خالد سامي
خالد سامي

كشف  تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي عن تطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد فترة طويلة من المرض

وكتب نجل خالد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه: « الحمدلله حالت ابوي اليوم مستقرة، عندي إحساس كبير إني برجع أسمع صوته قريب».

توقف عضلة قلب خالد سامي:

كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، عن آخر تطورات حالة والده الصحية والذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن وضع والده الصحي سيئا وعاد للعناية المركزة بعد توقف القلب.

وكتب في التغريدة: "لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم"، طالبا من جمهور والده الدعاء له أن تنتهي هذه المحنة.

ونشر تركي، إبن الممثل السعودي ​خالد سامي​، صورة لوالده من داخل المستشفي وهو على فراش المرض .

وعلق تركي خالد سامي  على الصورة :"يا الله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ماتسمع رد، الله يهونها علينا ويقوم أبوي بالسلامة يارب".

وظهر تركي في الصورة وهو يضع يده على يد والده الذي يبدو انه لا زال لا يتجاوب مع العلاج، ومع أفراد عائلته حتى الآن.

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