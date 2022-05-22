جاء فحمل في كفيه عيد.. يعقوب السعدى: محمد صلاح الأفضل في إنجلترا

هنأ الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه ‏بجائزتي الأكثر تسجيلاً للأهداف والأكثر صناعة هذا الموسم في بالبريميرليج للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، بعد ان أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.



ونشر يعقوب صورة للفرعون المصري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا "‏"مو صلاح" .. أثبت أنه لا شيء مستحيل ولا بعيد.. جاء فحمل في كفيه عيد .. صلاح الأفضل في إنجلترا والهداف، لكنه لدينا لحن وغناء وهتاف"



وحسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، متساويا مع هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير مع ختام منافسات البريميرليج.



وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 بعد تغلبه فى جولة الحسم على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد".