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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جدري القرود رعب جديد يهدد العالم .. فيروس قديم زاد انتشاره فى الأسابيع الأخيرة فى مختلف الدول .. يدمر الجلد وينتقل بالملمس والتلوث والحيوانات

جدري القرود رعب جديد
جدري القرود رعب جديد يهدد العالم .. فيروس قديم زاد انتشاره
  • جدري القرود ظهر فى التمانينات واختفى بعدها
  • جدري القرود أعراضه تشبه الجدري العادي 
  • أعراض جدري القرود تختلف فى قوتها من شخص لأخر

يعد جدري القرود من أكثر الأمراض التى تثير تخوف العالم حاليا حيث حذر خبراء من منظمة الصحة العالمية من احتمالية تحول هذا المرض لوباء عالمى بعد انتشاره فى لندن بعد أن كانت محصورة في نيجيريا فقط.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية فى بداية انتشار الفيروس أن أعراض جدري القرود تتفاوت فى قوتها من شخص لأخر  وهى عبارة عن آفات تثير الرغبة فى الحكة محذرة من خطورة السفر للمناطق الموبوءة بمرض جدري القرود وأنه يجب الخضوع لفحص طبي فور العودة منها للتأكد من عدم الإصابة به.


ونعرض لكم أهم الحقائق عن مرض جدري القرود الذي يصيب الإنسان، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية..


يصاب الإنسان بهذا المرض بسبب فيروس جدري القرود وهو مرض حيواني المنشأ يوجد بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا ولكن انتقلت العدوى حاليا لمناطق أخرى.


يظهر جدري القرود عادة مع الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، وينتقل في الغالب إلى البشر من الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات ، ولكن يحدث انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.


ينتقل فيروس جدري القرود من شخص إلى آخر عن طريق ملامسة الآفات وسوائل الجسم والرذاذ التنفسي والمواد الملوثة .


فى الجائحات الماضية كان يفارق الحياة عُشر الأشخاص المصابين بمرض جدري القرود وتحدث معظم الوفيات في الفئات العمرية الأصغر.
تشبه الأعراض السريرية لمرض جدري القرود ظهور مرض الجدري وهو عدوى مرتبطة بفيروس الأورثوبوكس والتي تم الإعلان عن استئصالها في جميع أنحاء العالم في عام 1980.
كان لقاح اللقاح المستخدم خلال برنامج استئصال الجدري وقائيًا من جدري القرود وتمت الموافقة الآن على لقاح جديد من الجيل الثالث للوقاية من الجدري وجدري القرود كما يتم تطوير العوامل المضادة للفيروسات.
جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ مع أعراض مشابهة لتلك التي شوهدت في الماضي في مرضى الجدري  وعلى الرغم من أنها أقل خطورة من الناحية السريرية ومع القضاء على الجدري في عام 1980 وما تلاه من توقف عن التطعيم ضد الجدري.

 فقد ظهر كأهم فيروس أورثوبوكس ويحدث جدرى القرود في وسط وغرب إفريقيا وغالبًا بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة ولكن ما يشكل خطورة حاليا هو انتشار مرض جدري القرود فى بلاد أخرى ذات طبيعة مختلفة ودرجات حرارة متباينة عن إفريقيا.

 

وبالرغم من تأكيد وزارة الصحة عدم وصول جدري القرود لمصر حتى الآن إلا أن  معرفة الأعراض الأولية التى تظهر عند بداية الإصابة بـ جدري القرود من المعلومات شديدة الأهمية للتمكن من اكتشافه بشكل سريع والبدء فى العلاج وفى نفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين من انتقال العدوى.

وذكر موقع “ cdc” أن أعراض جدري القرود عند البشر تتشابه مع أعراض مرض الجدري التقليدي ويتمثل الاختلاف الرئيسي في أن جدري القرود يتسبب في تضخم الغدد الليمفاوية.

تكون فترة حضانة مرض جدري القرود وهى الفترة من الإصابة إلى ظهور الأعراض القرود من 7 إلى 14 يومًا ولكن يمكن أن تتراوح من 5 إلى 21 يومًا.

وهناك مجموعة من العلامات تظهر عند بداية الإصابة بـ جدري القرود قبل انتشار الآفات الجلدية التى يشتهر بها جدري القرود ن وهى:

الحمى
صداع غير مبرر.
آلام العضلات حتى أثناء الراحة.
وجود آلام الظهر بدون سبب.
تضخم الغدد الليمفاوية.
الشعور بقشعريرة.
التعب والإنهاك.

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