شكوك حول جاهزية ألكانتارا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن ألكانتارا قد يغيب عن لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة عن إصابة اللاعب: “تبدو غير جيدة”.

وتابع: “لا أعلم حتى الآن إمكانية لحاقه من عدمه ولكن الأمر يبدو صعب”.

وكانت شبكة سكاي سبورت قد أشارت إلى أن إصابة ألكانتارا على مستوى عضلة الفخذ الخلفية حيث تياجو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، و مشاركته في نهائي الابطال محل شك كبير.

وتعرض تياجو للإصابة في مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بفوز فريقه (3-1).