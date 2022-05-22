أصالة تختار مع جمهورها أغاني حفلها المقبل في جدة

قامت المطربة أصالة بمشاركة جمهورها في اختيارات أغاني حفلها المقبل في جدة والمقرر إحياؤه في 26 مايو الجاري.

ونشرت أصالة تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير إنستجرام قائلة: «رح أختار معكم من البدايات لها اللحظة شو الأغاني مصري وخليجي الّلي بتحبوهم أكتر.. ورح أختار أنا كمان شو جايه عبالي غنّي.. مشتاقة لأهل جدّة.. بدّنا نرسم هالليلة رسمة حلوة، ونكون كلّنا أبطالها، بشوفكم قريب حبايبي بعروس البحر».

وكانت أصالة قد روجت للحفل منذ أيام قائلة: «رح نلتقي بعروس البحر الأحمر.. رح نتشارك أحلى الأوقات.. هنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر.. اخترت منّ أغنياتي كلّ الّلهجات اللي تشرّفت بغنائها وصارت على صدري وسام، رتّبت الأغاني وكأنّي عمّ شكّل عقد حجاره محبّة وصحبة وضحكة وقصّة صغيره حلوة.. بها الموعد رح نتلاقى بكلّ الشوق بجدّة».