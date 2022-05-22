السيد البدوي: الرئيس السيسي قادر على إحداث تحول ديمقراطي كبير في مصر

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه انسحب من المشهد الوفدي وليس المشهد السياسي؛ وذلك تعليقًا على غيابه خلال الفترة التي تلت تركه منصبه السياسي كرئيس لحزب الوفد.



وأضاف البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه ذكر، سابقًا، أن الرئيس السيسي هو القادر على إحداث تحول ديمقراطي كبير في مصر؛ وفقًا لفقه الضروريات «واستعدنا استقلال قرارنا».

وتابع أن العاصمة الإدارية كانت لا تساوي شيء (170 ألف فدان) وتحولت لواحدة من أعظم دول العالم «ومكلّفتش الدولة مليم واحد»، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح العاصمة الإدارية في البورصة وسيصل سعرها من 3 إلى 4 تريليون جنيه.

وأوضح أن هناك رجال أعمال، في عصور سابقة، حصلوا على مساحة العاصمة الإدارية «ببلاش»، مؤكدًا أنه متفائل بدعوة الرئيس السيسي لحوار وطني؛ كونها جاءت في توقيت مناسب ..

ولفت إلى أن الرئيس يدفع ضريبة عدم وصول المعلومة للمواطن «الحوار داخل مجلس النواب موجود بشكل لا يجب أن يكون»، نافيًا أن يُشكل حزبًا جديدًا خارج عباءة الوفد؛ لأنه يُمثل كبير الوفديين، مضيفًا أن «الأحزاب لا تُمثل الشارع بما فيها الوفد».

