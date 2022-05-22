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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار النوم تحت المروحة مباشرة.. أبرزها الشخير

أضرار النوم تحت
أضرار النوم تحت المروحة مباشرة .. أبرزها الشخير

يعد النوم تحت المروحة من أشهر الأشياء التى يفعلها الناس فى مختلف بلاد العالم التى تعانى من ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف حيث يرغب الأشخاص في تخفيف معاناتهم.

ولكن ما لايعلمه الكثير من الأشخاص أن أضرار النوم تحت المروحة عديدة ويجب الحذر منها قبل فعل هذه العادة.
وذكر موقع “ healthline ” أهم الأضرار الصحية المحتملة لـ النوم تحت المروحة مباشرة في الصيف:

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الزكام والشخير
يمكن أن يؤدي تدوير الهواء من المروحة إلى جفاف فمك وأنفك وحلقك، و قد يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز المخاط مما قد يؤدي إلى الصداع أو انسداد الأنف أو التهاب الحلق أو حتى الشخير.

في حين أن المروحة لن تجعلك مريضًا، فقد تؤدي إلى تفاقم الأعراض إذا كنت بالفعل تعانى من نزلة برد، وقد تتمكن من تحسين الزكام بشرب المزيد من الماء واستخدام المرطب جنبًا إلى جنب مع المروحة.

الحساسية
يمكن للمراوح توزيع الغبار وحبوب اللقاح في الهواء مما قد يؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.

تعد  شفرات المروحة نفسها مصدرًا آخر غير مرحب به للغبار، وإذا استنشقت هذه المواد المسببة للحساسية ، فقد تواجه أعراض مثل سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو عيون دامعة أو صعوبات في التنفس.

جفاف العين والجلد
يمكن للهواء المنبعث من المروحة أن يجفف بشرتك وعينيك وقد يساعدك ترطيب بشرتك واستخدام قطرات العين المهدئة في تجنب هذه الأعراض.

آلام العضلات
قد يتسبب الهواء المركز في شد عضلاتك أو تقلصها، وبهذه الطريقة ويمكن أن تدفعك المروحة إلى الاستيقاظ وأنت تعاني من آلام في العضلات.

يمكنك المساعدة في تقليل فرص الإصابة بأوجاع العضلات عن طريق توجيه المروحة بعيدًا حتى لا ينفجر الهواء عليك مباشرة.

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