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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير التموين: العالم يشهد قفزات تضخمية غير مسبوقة .. فيديو

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن  الدولة المصرية الأن لديها توجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وهذه إضافة كبيرة جدا ، لافتا إلي أن هناك قطاعات وصناعات ستخرج منها الدولة كليا وصناعات أخري ستخرج منها الدولة جزئيا .

واضاف إبراهيم عشماوي خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن  الفترة القادمة سيكون هناك الكثير من المشروعات وسيتواجد بها القطاع الخاص بقوة ، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية الغرض منها ضبط الأسواق .

واوضح إبراهيم عشماوي ، إن العالم يشهد قفزات تضخمية لم نشهدها منذ عشرات السنين ، مؤكدا أن مصر الأن تعمل علي إقامة أسواق في مختلف المحافظات لتوفير جميع أنواع السلع للمواطنين وهذا يساعد علي انخفاض أسعار السلع .

صناعة السيارات القطاع الخاص وزير التموين الكهرباء التموين السيارات الكهربائية التجارة الداخلية الدولة المصرية إبراهيم عشماوي

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