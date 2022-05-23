مساعد وزير التموين: العالم يشهد قفزات تضخمية غير مسبوقة .. فيديو

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الدولة المصرية الأن لديها توجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وهذه إضافة كبيرة جدا ، لافتا إلي أن هناك قطاعات وصناعات ستخرج منها الدولة كليا وصناعات أخري ستخرج منها الدولة جزئيا .

واضاف إبراهيم عشماوي خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن الفترة القادمة سيكون هناك الكثير من المشروعات وسيتواجد بها القطاع الخاص بقوة ، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية الغرض منها ضبط الأسواق .

واوضح إبراهيم عشماوي ، إن العالم يشهد قفزات تضخمية لم نشهدها منذ عشرات السنين ، مؤكدا أن مصر الأن تعمل علي إقامة أسواق في مختلف المحافظات لتوفير جميع أنواع السلع للمواطنين وهذا يساعد علي انخفاض أسعار السلع .