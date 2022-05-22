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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب رئيسا لبعثة النهائي الإفريقي.. قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

صدى البلد

استعرض مجلس إدارة النادي  الأهلي في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال. وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة.

كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى «كاف» منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضًا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي، بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية، وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام المقبلة.

وعــــلـــــيــه جاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التـــالــي:
•    الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت التداعيات المقبلة (سلبًا أو إيجابًا)، لإرساء مبدأ العدالة بعيدًا عن أية خلافات «وهمية» مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها. خاصًة وأن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى «كاف» منذ أربعة أيام.
•    دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق، بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين "لاكي تورز وماستر ترافيل" واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه.
•    الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليًّا مع الاتحاد الإفريقي فقط، والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة.. وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسئوليها.
•    تكليف محمود الخطيب بترؤس بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني.

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