أهمية سير الداينو ومتى يتم تغييره في السيارة.. صور

تعتمد السيارات على مجموعة متنوعة من السيور الداخلية التي تؤدي وظائف ميكانيكية مختلفة وهامة أثناء عمل المحرك ، ولاستمرار عمل السيارة بكفاء تامة دون اي مشاكل، ويعتبر سير الدينامو من أهم السيور الموجودة في السيارة بوجه عام.

تتركز الوظيفة الأساسية لعمل سير الدينامو على ربط الحركة الميكانيكية من عمل المحرك إلي مولد الكهرباء "الدينامو" عبر سير مطاطي، وذلك لإعادة شحن بطارية السيارة بالكهرباء اللازمة لعمل المحرك وأجهزة السيارة.

يقوم الدينامو بالكثير من المهام الآخرى الى جانب وظيفتة الاساسية، مثل تشغيل مروحة التبريد وطلمبة المياه وأضواء السيارة، كما أنه يقوم بإعادة شحن البطارية لتكون جاهزة للاستخدام عند بدء تشغيل السيارة خاصة في الصباح أو بعد ركنها فترة.

يتصل سير الدينامو في أغلب السيارات بمولد الطاقة وطرمبة المياه وسربنتين التكييف، وأي خلل بالسير يؤدي إلي توقف تلك الأجزاء الهامة عن العمل، مما يمثل خطورة علي محرك السيارة.

أعراض تلف سير الدينامو ومتى يتم تغييره في السيارة

1- إضاءة لمبة تحذير البطارية الموجودة بلوحة القيادة.

2 - ضعف أو تلف البطارية نتيجة وجود خلل أو تلف بالدينمو، وفي هذه الحالة لن تتمكن البطارية من تشغيل محرك السيارة.

3- ضعف الإضاءة وتذبذبها نتيجة عملها الدائم على طاقة الدينمو خلال التشغيل فهذا مؤشر على وجود خلل بالدينمو أو تلف أحد أجزائه الداخلية.

4- توقف طرمبة المياه الخاصة بالتبريد عن العمل، وينتج عنها ارتفاع درجة الحرارة.

5 - تصاعد الأبخرة من ردياتر السيارة

6 - توقف مروحة التبريد المتصلة بالراداتير نتيجة انخفاض جهد الكهرباء مما يعمل على ارتفاع درجة حرارة المحرك.

7- سماع أصوات غريبة نتيجة تمدد حزام السربنتين مع التقدم في عمر السيارة وقد لا يقوم بإدارة بكرة المولد بشكل فعال

8- توقف السيارة فجأة أثناء القيادة، نتيجة احتياج المحرك إلى حقن الوقود بكمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، وبدون ذلك يتعطل المحرك بسرعة.