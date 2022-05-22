سيارة BMW M4 GTS تحطم الرقم القياسي كأسرع سيارة للشركة البافارية| صور

بعد وقت قصير من الكشف عن M4 GTS في عام 2015 ، أعلنت BMW أن الكوبيه القوية مع نظام حقن الماء الخاص بها قد قطعت حلبة نوربورجرينج في 7 دقائق و 27.88 ثانية وفي عام 2022 ، تمكنت خليفتها من تحقيق نفس المدة ولكن بـ 7 ثوان أقل من خلال إكمال لفة نوردشلايف في 7 دقائق و 20.20 ثانية، وبالتالي فإن M4 CSLهي الآن أسرع سيارة BMWقانونية في الشوارع.

سيارة BMW M4 GTS تحطم الرقم القياسي كأسرع سيارة للشركة البافارية

خلف عجلة القيادة في طراز الكوبيه الرياضي الخفيف الوزن الثالث على الإطلاق في بافاريا كان مهندس التطوير يورج ويدينجر قد اتم 20 عاماً من العمل في BMW، كان السائق الماهر مسؤولًا أيضًا عن وقت دورة M4 GTS، والسبب في أن السيارة لا تزال تسير متخفية هو أن التسارع الذي حطم الرقم القياسي قد تم بينما كان M4 CSL لا يزال قيد الاختبار في الحلبة.

سيارة BMW M4 GTS تحطم الرقم القياسي كأسرع سيارة للشركة البافارية

عند زمن 7:05 بالضبط يمكن رؤية النموذج الأولي يصل إلى 300 كم / ساعة (186 ميل في الساعة) على خط مستقيم طويل، حيث دفع Jörg Weidingerمحرك M4 CSLإلى أقصى حد تقريبًا حيث تتفوق السيارة بسرعة 191 ميلاً في الساعة (307 كم / ساعة) بعد القيام من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 3.7 ثانية ومن 0 إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) في 10.7 ثانية.

وأصبحت هذه الأرقام المثيرة للإعجاب ممكنة بعد أن صدمت ناتج المحرك المضمن بستة أحصنة بمقدار 40 حصانًا بينما تخلصت من 240 رطلاً (108.8 كجم) مقارنةً بنموذج المنافسة.

وتلقى CSL الأوتوماتيكي فقط ترقيات ديناميكية هوائية ، مما يسمح له بمعالجة الزوايا بسرعات أعلى من M4، وذلك للحصول على قوة توقف فائقة، حيث تأتي المكابح الخزفية كمعدات قياسية، ويمكننا قول الشيء نفسه عن مخمدات التعليق التكييفي التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا.

سيارة BMW M4 GTS تحطم الرقم القياسي كأسرع سيارة للشركة البافارية

وعلى الرغم من أن XM القادمة ستكون سيارة Mمخصصة والأولى منذ M1 الأصلي ذي المحرك المتوسط ​​، فمن غير المرجح أن يقترب وقت اللفة من وقت M4 CSL، ومن المستحيل هندسة سيارة دفع رباعي ثقيلة لتكون رشيقة مثل مركبة أصغر بكثير تحتوي على مقعدين فقط، ومع ذلك يُعتقد أن BMWتخطط لإحياء 3.0 CSLاستنادًا إلى M4 CSL، ولكن بقوة 600 حصان وحتى علبة تروس يدوية.