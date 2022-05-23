أكثر الأسماك وحشية وخطورة في العالم.. تعرف عليها

تغطي المياه حوالي 71٪ من سطح كوكب الأرض ، ولكن هناك أعماق المحيطات والبحار التي لم يتم استكشافها بعد، فقد يعرف العلماء الكثير عما يحدث على الأرض ، لكن بالمقارنة ، لا يعرفون سوى القليل جدًا عما يعيش تحت الأمواج.

من المخلوقات المخيفة إلى السرطانات العملاقة ، كان بعض سكان البحار يتركون علماء الأحياء البحرية في حيرة من أمرهم لعقود.

هناك عدد لا يحصى من الاكتشافات التي لم يتم إجراؤها حتى الآن في الهاوية الزرقاء العميقة ولا تزال بعض حيواناتها لغزا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



العنكبوت الياباني

هناك بعض ألغاز المحيطات العظيمة التي تعيش في الأعماق ، في أعماق الظلام، حيث يقع سرطان البحر العنكبوت الياباني الغامض على عمق 1000 قدم تحت سطح الماء.

المخلوق المشؤوم هو سلطعون ضخم يشبه العنكبوت تمامًا، وعلى الرغم من أنها قد تبدو مخيفة بعض الشيء ، إلا أنها حقًا عمالقة لطيفون ينقبون الحيوانات والنباتات الميتة.

يمكن أن تعيش السرطانات العنكبوتية لفترة طويلة ومن المعروف أن بعضها قد استمر قرنًا أو حتى لفترة أطول.

صيد السمك

تشتهر أسماك "صيد السمك" بوجود نوع من 'قصبة الصيد' أعلى رأسها يمكن أن يضيء، ففي المياه العميقة المظلمة يجذب الأسماك المطمئنة التي تلتهمها بعد ذلك الفم الضخم لسمكة الصياد.

لا تتمتع ذكور أسماك الصياد بهذه المهارة لأنها تمسك بالإناث الأكبر حجمًا بأسنانها الحادة. بمرور الوقت يندمج مع الأنثى ويفقد جميع أعضائه باستثناء الأعضاء التناسلية.

لسوء الحظ ، فإن هذه السمكة الغريبة الشكل معرضة للخطر لأنه يُنظر إليها على أنها طعام شهي في أجزاء معينة من العالم.



السمكة المنتفخة

ربما تكون قد رأيت هذا المخلوق الصغير يطفو على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه تم التصويت له كأبشع حيوان في عام 2013.

نعتقد أن هذا يعني بعض الشيء وهذه السمكة المنتفخة الصغيرة لطيفة جدًا في الواقع، فعندما تكون النقطة في بيئتها الطبيعية - بعمق 3000 قدم - فإنها في الواقع تبدو طبيعية جدًا. لقد تكيفت مع الكميات الهائلة من الضغط عند هذا العمق الذي يحافظ على شكله.

في الأسفل هناك في المياه الصامتة المظلمة ، يكون ضغط الماء أعلى بـ 120 مرة من ضغط الماء على السطح.

قرش جرين لاند

لايزال سمك القرش في جرينلاند لغزًا هائلاً بالنسبة لنا ولا يُعرف عنه سوى القليل جدًا، ما نعرفه هو أن أكبر أنواع أسماك القرش يبلغ طوله 20 قدمًا ويصل وزنه إلى 2500 رطل.

نعلم أيضًا أنها يمكن أن تصبح قديمة جدًا ، مع وجود دليل على سمكة قرش واحدة عاشت حتى كان عمرها حوالي 512 عامًا.

نعلم أيضًا أنه تم العثور على بعض الأشياء الغريبة في معدة أسماك القرش في جرينلاند ، بما في ذلك بقايا الدببة القطبية والخيول والموظ ، وفي إحدى الحالات حيوان الرنة بأكمله.

السنونو الأسود



من الصعب التفكير في أن هذه السمكة الصغيرة يمكن أن تكون مخيفة ، حيث يبلغ طولها حوالي تسع بوصات فقط، لكن ما يجعله مخلوقًا صغيرًا مخيفًا هو الطريقة التي يأكل بها طعامه.

تتغذى عن طريق أكل فرائسها كاملة ، حتى أنها تقيس ضعف حجمها، يفعلون ذلك بفك ضخم يمكنهم توسيعه ليبتلعوا هدفهم، عندما يصبحون جشعين للغاية ويأخذون سمكة كبيرة جدًا ، فإن الوجبة تبقى في معدة البلع الأسود القابلة للتوسع ، وتطلق الغازات.

يطفو هذا الغاز البلع الأسود إلى السطح ، وينتهي بزواله المفاجئ نظرًا لعدم تكيفه مع الضغط المنخفض على السطح.