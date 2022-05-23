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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري: سيكون هناك اجتماع لمناقشة أوضاع الفريق بشكل موسع مع الشعباني.. فيديو

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

كشف علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، عن عقد مجلس النادي البورسعيدي اليوم الإثنين من أجل حسم مصير التونسي معين الشعباني، خلال الفترة الأخيرة. 

وقال الطرابيلي، فى تصريحاته تليفزيونية عبر برنامج “البرميو”: "لم نتعود على اتخاذ القرارات بشكل متسرع وسيكون هناك اجتماع لمناقشة أوضاع الفريق بشكل موسع مع معين الشعباني وأيضا لحسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وفاز فيوتشر على المصرى بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.
وبهذه النتيجة وصل فيوتشر للنقطة 34 فى المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة فى المركز الـ12 من عمر الدوري.

وزاد فيوتشر من أوجاع المصري بعدما تلقى هزيمة جديدة، ليواصل سلسلة النتائج السلبية منذ الفوز على الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأهدر محمد عنتر، لاعب المصري، أخطر فرص المباراة في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعدما انفرد بالمرمى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها قوية بباطن القدم ولكنها خرجت بعيدا عن الثلاث خشبات، قبل أن يهدر أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر فرصة هدف محقق بعدها بدقيقة وسدد الكرة بيسراه سهل في يد حارس المصري.

وأحرز محمد جريندو هدف التقدم للمصري في الدقيقة 37 مستغلا كرة ثابتة من زميله الياس الجلاصي داخل منطقة جزاء فيوتشر ولعبها رأسية في مرمى محمود جنش، قبل أن يتدخل الفار ويلغي الهدف بداعي وجود تسلل على جريندو الذي كان متقدما بفارق بسيط عن دفاع فيوتشر.

واستمرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول بدون تعديل حتى أطلق طارق سامي حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الأول بين الفريقين.

واستمر الأداء في الشوط الثاني بالتعادل السلبي حتى الدقيقة 80 التي شهدت اللقطة المضيئة في المباراة، بعدما سجل كريم نيدفيد هدف التقدم لفيوتشر عقب استلام تمريرة سحرية من مصطفى البدري وسددها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى المصري.

علي الطرابيلي النادي المصري النادي البورسعيدي معين الشعباني الدوري العام

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