بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش.. نور الشربيني تقترب من صدارة التصنيف العالمي

توجت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للإسكواش ونجمة نادي سبورتنج، بلقب بطولة العالم للفردي، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 22 مايو الجاري، على الملعب الزجاجي داخل المتحف القومي للحضارة.

وحصدت نور الشربيني اللقب عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3 - 1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "7 - 11، 11 - 7، 11 - 8، 11 - 7"، في لقاء استغرق 56 دقيقة.

لتحقق نور الشربيني اللقب السادس في تاريخها، حيث حصدت اللقب أعوام "2015، 2016، 2019، 2020، 2021، 2022"، وتقترب من الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد والتي تمتلك 8 ألقاب.

وكانت نور الشربيني قد استهلت مشوارها في البطولة بالتغلب على الأسبانية كريستينا جوميز، المصنفة رقم 51 على العالم، بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وفي الدور الثاني، إستطاعت نور التغلب على مواطنتها كنزي أيمن، المصنفة رقم 79 على العالم، بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وفي ثمن النهائي، تمكنت "الشربيني" من التغلب على البلجيكية تيسني چيليس، المصنفة رقم 13 على العالم، بنتيجة 3-0، لتواجه الإنجليزية سارة چان بييري المصنفة رقم 6 على العالم وتتغلب عليها بنتيجة 3-1، في ربع النهائي.

وفي قبل النهائي استطاعت الفوز على زميلتها بالمنتخب نور الطيب بنتيجة 3 - 1.

وتنتظر نور الشربيني تقدمها فى التصنيف العالمي للإسكواش بعد ما كانت تتصدره فى شهر يوليو ٢٠٢١ حيث تحتل التصنيف الثاني فى التصنيف الذي صدر فى شهر أبريل الماضي .

وأعلن الاتحاد الدولي للإسكواش، التصنيف العالمي للمحترفين (السيدات) تصنيف شهر أبريل عام 2022، وتصدرت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر القائمة بإجمالي 21190 نقطة.

وعادت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش مرة ثانية بعد نجاحها في التتويج بلقب 4 بطولات PSA بلاتينية على التوالي هذا الموسم، لترفع إجمالي عدد البطولات التي فازت بها إلى 16 لقبًا محليًا ودوليًا من إجمالي 27 نهائي صعدت إليه اللاعبة في 97 بطولة خاضتها طوال مشوارها الاحترافي، وحققت خلاله 221 انتصارًا من إجمالي 307 مباراة بنسبة فوز 72%.

فيما جاءت نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث، بينما جاءت الأمريكية أماندا صبحي في المركز الرابع، والنيوزيلندية جويل كينج في المركز الخامس.

حصاد نور الشربيني في 2021

وكانت آخر بطولة توجت بها نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للاسكواش، ونجمة سبورتنج ببطولة بلاك بول المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بنتيجة 3-1 فى شهر ديسمبر الماضي.

وتوجت الشربيني ببطولة بلاك بول المفتوحة في شهر مارس 2021، بعد فوزها في المباراة النهائية على نظيرتها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة (3-1)، كما نجحت ملكة الاسكواش بالتتويج بلقب بطولة الجونة الدولية شهر مايو الماضي، بعد فوزها في نهائي البطولة على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة (3-0).

وتربعت النجمة المصرية على عرش الاسكواش بعد تتويجها ببطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها في شهر يوليو٢٠٢١ بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتوجت نور الشربيني بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد فوزها على نوران جوهر في المباراة النهائية شهر أغسطس٢٠٢١، وكذلك توجت ببطولة بلاك بول الذهبية بعد قوزها على هانيا الحمامي شهر ديسمبر٢٠٢١.

وكانت نور الشربيني قد حصلت على وصافة بطولة مصر المفتوحة للاسكواش بعد خسارتها في المباراة النهائية على يد مواطنتها نوران جوهر.

واختتمت بطلة الاسكواش إنجازات ٢٠٢١ بحفاظها على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات الاسكواش.