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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرجنتين تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في البلاد.

وحذرت طبيبة بريطانية، أمس الأحد، من إمكانية اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود بشكل يومي في المملكة المتحدة.


وقالت كبيرة الاستشاريين الطبيين في بريطانيا الدكتورة سوزان هوبكنز، في حديثها على قناة "بي بي سي 1" البريطانية: "نكتشف المزيد من الحالات على أساس يومي، وأود أن أشكر كل هؤلاء الأشخاص الذين يتقدمون للاختبار والأطباء العامين وقسم الطوارئ".


وردًا على سؤال عما إذا كان هناك انتقال جماعي للإصابات في المملكة المتحدة، قالت هوبكنز: "بالتأكيد، نجد حالات ليس لها اتصال محدد مع فرد من غرب إفريقيا، وهو ما رأيناه سابقًا في هذه البلاد".


يُذكر أنه تم الكشف عن الحالة الأولى في عام 2022 قبل أسبوعين، حيث قال مسؤولون في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها كانت في شخص عاد مؤخرًا من نيجيريا.

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