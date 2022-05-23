رولز رويس تكشف عن أغلى سيارة في تاريخها..  "ذيل القارب" و جناح الفراشة

كشف شركة "رولز رويس" عن أحدث إبداعاتها من طرازات الـ boat tail أو ما يسمى ذيل القارب، وهو الثاني في سلسلة من ثلاث سيارات فقط تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه إسترليني وسوف تظهر في احتفالية "المنافسة على الأناقة" المقامة في فندق Villa d'Este على شاطئ Como بإيطاليا في نهاية هذا الأسبوع.

رولز رويس بوت تيل

تتميز رولز رويس بوت تيل المصنوعة يدويًا بتصميم مبتكر وغريب، صمم لإحدى العملاء الذي يعمل هو وعائلته في صناعة اللؤلؤ. تقول الشركة إن السيارة "تم ابتكارها بهذا الشكل إجلالًا و احترما و لتخليد ذكرى والد العميل".

رولز رويس بوت تيل

استوحت العلامة التجارية التصميم الشبيه بـ "ذيل السفينة" من السيارات الكلاسيكية إنتاج حقبة عشرينيات و ثلاثينيات القرن الماضي، فخلال هذه السنوات كانت السيارات الفاخرة تُصمم أحيانًا بنهايات خلفية مدببة إلى حد يشبه خلفية القوارب، والتي غالبًا ما كانت مغطاة بألواح خشبية، كما أنها مع تقديم بوت تيل تتخلى عن السقف القابل للطي، مثل معظم سيارات "رولز رويس" التقليدية والمألوفة، لا تمتلك Boat Tail أي سقف؛ بل مساحة خلفية تفتح بكبسة زرّ على شكل جناحي الفراشة.

رولز رويس بوت تيل

أعلنت العلامة التجارية البريطانية أيضًا أن Boat Tail الأحدث تحتوي على مزيج لوني من "المحار والورد الناعم" ، مع تشطيب لؤلؤي يتغير في ظل ظروف الإضاءة المختلفة.

رولز رويس بوت تيل

تم تصميم غطاء المحرك ، الذي تم تشطيبه "بلون الكونياك" ، خصيصًا حسب طلب العميل الثري ويتميز برقائق الميكا البرونزية والألمنيوم ، بالإضافة إلى طلاء بلوري وتنجيد مقاعد ice matt. مع عتبات مطلية بالذهب الوردي.

تمت إضافة سطح خشبي إلى الجزء الخلفي من السيارة الشبيه بالسفن، وذلك لإخفاء "جناح الاستضافة" حسب طلب المشتري، مع طقم سفرة فريد من نوعه "بتصميم الفراشة" ومظلة.

لم تعلن الشركة عن السعر ولكن تؤكد الشائعات أنها ستصل إلى حوالي 20 مليون جنيه إسترليني ، وبالتالي ستكون أغلى سيارة صنعتها رولز رويس على الإطلاق وتقريباً ضعف سعر رولز رويس Sweptail.