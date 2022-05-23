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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين التعاون الخليجي يشيد بالمشاريع التنموية الكبيرة في مصر.. تفاصيل

صدى البلد

  أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالمشاريع التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر، والتي تعكس الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومصر في كافة المجالات وخصوصًا مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الإثنين  وفقا لوكالة الأنباء السعودية - حيث بحث الجانبان جهود مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي "COP 27" والذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

 

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