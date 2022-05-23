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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المدير التنفيذي للمناخ: استراتيجية مصر عام 2050 الوصول إلى زيرو كربون |فيديو

المناخ
المناخ

خصص برنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن، فقرة خاصة بعنوان " من جلاسكو لـ شرم الشيخ، مكاسب مصر من استضافة مؤتمر المناخ cop27".

وقال الدكتور حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للمناخ: استراتيجية مصر عام 2050 الوصول إلى زيرو كربون، وصناعة بنية تحتية خضراء، تعتبر أحد أهم الأمور فى الفترة المقبلة، لاسيما بالنسبة للدول المتضررة من آثار التغير المناخي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن برنامج الوعى المناخي بات ضروريًا وعلى المواطن استيعاب تلك المسألة و التعامل معها.

وكشف أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الكبير يدل على مكانة مصر وترتيبها ضمن الدول التى تسعى للحفاظ على المناخ، وأن مصر تحتل مكانة فى التحول لـ الأخضر.

واشار إلى أن هناك وضوح لدي الدولة المصرية، فى العامل مع ملف المناخ، ومصر تسعى للحفاظ على المناخ، وأوضح أن الدولة المصرية باعثة للكربون بنسبة 0.06% و القارة الأفريقية  بالكامل 3%، و المجموعة الصنعية بـ 97%.

 

المناخ صباح الورد مؤتمر المناخ COP27

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