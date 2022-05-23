مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 14 ألف سائح على مدار اليوم

يستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم، 93 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار اليوم الاثنين، تحمل على متنها قرابة 14 ألف سائح، من مختلف الجنسيات.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، 88 رحلة طيران دولية، كما يستقبل مطار مرسى علم 5 رحلات طيران مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية.

13 ألف سائح يصلون إلى مطار الغردقة الدولي على 88 رحلة طيران

وتصل لمطار الغردقة الدولي اليوم الاثنين 88 رحلة طيران تحمل على متنها قرابة 13 آلاف سائح من الدول الاوروبية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك سويسرا، وغيرها من الدول المختلفة.

وكان مطار الغردقة الدولي استقبل السبت الماضي، أعلى معدل رحلات أسبوعيا حيث سجلت جداول التشغيل لرحلات الوصول استقبال 98 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، تقل 15 ألف سائح.