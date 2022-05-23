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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمرحلة رياض الأطفال عربي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي للعام الدراسي 2022 / 2023 وذلك حرصاً منه على مصلحة أبنائنا الطلاب ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي كالآتي:

 

- يبدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال عربي  إعتباراً من 1 / 6 / 2022 وحتي 30 / 6 / 2022 تنسيق أول ويتم إعلان النتيجة في 10 / 7 / 2022 وفي حالة عدم استكمال الأعداد المطلوبة يتم فتح باب القبول في 15 / 7 / 2022 ويمكن فتح تنسيق ثالث في الفترة من 20 / 8 / 2022 وحتى 20 / 9 / 2022.

- يتم حساب السن للقبول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي والمدارس الخاصة اعتبارا من 1 / 10 / 2022.

- الحد الأدنى لسن القبول أربع سنوات ويتم القبول تنازليا من الأعلى سناً .

- يتم فتح المستوي الثاني فقط بالمدارس التي يوجد بها قاعة واحدة لرياض الأطفال على ألا يقل سن الأطفال المقبولين بالروضة عن خمس سنوات.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال.

- عدم فتح قاعة جديدة أقل من الكثافات المقررة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن .

- لا يجوز قبول تحويل الطفل بالمستوى الأول من روضة إلى روضة أخرى بنفس الإدارة أو إدارة أخرى.

- الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة في شأن التأشيرات الواردة لقبول الطلاب بالمدارس.

 

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- علي المدرسة الإلتزام بالتعليمات الواردة من الشئون المالية والإدارية فيما يخص الطوابع  والدمغات المطلوبة لملف التقدم وعدم قبول أي صورة من صور التبرعات العينية او المادية أثناء استلام الملفات.

 

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي كالأتي :

 

- تقديم شهادة الميلاد الأصلية عند التقديم للالتحاق بالروضة ضمن ملف الطفل أو شهادة ميلاد كمبيوتر .

 

- ضرورة وجود الكشف الطبي معتمد من التأمين الصحي الواقع في نطاق المدرسة .

 

- إقرار من ولي الأمر يفيد بقبوله نتيجة التنسيق وفق السن بمعرفة لجنة القبول.

 

- سداد المصروفات المقررة علي الطفل كاملة خلال 15 يوما بعد ظهور نتيجة التنسيق وفي حاله عدم السداد يعتبر إعتذار من ولي الأمر.

 

- يشترط تقديم المستند الدال علي ان الطفل مقيم بدائرة الحي أو المركز من ( بطاقة الرقم القومي-  ايصال كهرباء – غاز  - مياه ) لولي الأمر .

 

- تخطر جميع الروضات بهذه الشروط قبل موعد التقديم للإلتحاق بالروضة ويتم عمل مقابلة للطفل.

 

- لا يعلن التنسيق الا بعد موافقة الإدارة التعليمية.

 

أوضح  وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تشكيل لجان للتنسيق علي مستوي الإدارة التعليمية والمدرسة لتكون مسؤولة عن مراجعة ومطابقة السن واستيفاء باقي الملف ومراجعة الحي السكني للمتقدمين مشيرا إلي أن شروط الموافقة علي فتح فصول جديدة لرياض الأطفال بالمداس الرسمية عربي طبقا للمادة 20 / 21 من القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1988 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1996 كالاتي :

 

- أن تكون المدرسة الإبتدائية التي ستلحق بها فصول رياض اطفال من المدارس التي تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل

 

- ان يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الإضافية التي لا يؤدي تخصيصها لروضة الاطفال الي الحد من قدرة المدرسة علي استيعاب تلاميذ المرحلة الاساسية أو ارتفاع في كثافة الفصول عن المعدلات المقررة.

 

- أن يتوافر في المبني شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية ويكون مزوداً بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية .

 

- أن يخصص لرياض الأطفال حجرات بالدور الأرضي جيدة الإضاءة والتهوية وأن تحتوي كل حجرة  علي حوض منخفض في مستوى الأطفال .

 

- موافقة المديرية أو الإدارة التعليمية علي ملائمة مبني المدرسة وموقعها وفقا للخريطة التربوية للقرية أو الحي.

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