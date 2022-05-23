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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يستبعد عددًا من محترفي منتخب مصر قبل مواجهتي غينيا وإثيوبيا

إيهاب جلال مدرب منتخب
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على استبعاد عدد من اللاعبين المحترفين المختارين لمواجهتي غينيا وإثيوبيا .

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المحترفين المنضمة لمعسكر المنتخب المقبل والتي ضمت كلا من :

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

مصطفي فتحي ( التعاون السعودي )

أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

ومن المقرر أن يقوم إيهاب جلال بتقليص قائمة المحترفين واستبعاد عدد من اللاعبين منها مع انطلاق معسكر الفراعنة المقبل .

وحدد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب 30 مايو الجاري، موعد لانطلاق معسكر الفراعنة بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام غينيا والمقرر إقامتها 5 يونيو المقبل. 

إيهاب جلال منتخب مصر غينيا كأس الأمم الإفريقية 2023 محمد صلاح

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