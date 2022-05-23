اقترب منها علانية .. عقوبات رادعة تنتظر المتحرش بالإعلامية سالي عبد السلام

تعرضت الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش داخل سيارتها وهي تحتسي مشروبا من احدي الكافيهات و نشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

قام أحد الأشخاص بسؤالها عن شاحن للهاتف وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها .

وعلقت سالي عبد السلام علي الفيديو قائلة : مش هنسيبكم ، ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لا،وداخل بدماغه يشوف ،بعدها انتى متضايقة لية،قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى ،لااااا متكلمنيش كدة،قولتله اتفضل من هنا مفيش ، ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو ،لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش.



وتابعت : السؤال هل هو العادى إن أى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف و يدخل جوا العربية

وعايزنا نسكت، ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟، ا ع ق ٧٤٣١ دا رقم عربيه انا هعرف أجيب حقى إن شاء الله

واختتمت حديثها قائلة : السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهلى ده عادى، فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما أقوله امشى ميمشيش.

عقوبة التحرش الجنسي

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".