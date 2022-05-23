برعاية طلعت مصطفى.. شباب الرحاب ومدينتي يشاركون في منتدى أعمال القاهرة

نظمت مجموعة طلعت مصطفى، فعاليات النسخة الأولى من منتدى أعمال القاهرة في نادي مدينتي، وسط حضور كبير من شباب الرحاب ومدينتي، وذلك انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية وحرصا منها على تأهيل الشباب من سكان مشروعاتها المختلفة لسوق العمل.

وقام زياد الشاذلي مدير إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى، بافتتاح المنتدى وأكد أن النسخة الأولى هي بداية لسلسة من المنتديات التي تهدف إلى المساعدة في توفير فرص عمل لشباب الرحاب ومدينتي وأيضا المساهمة في توفير فرص للتدريب في مشروعات المجموعة خلال اجازة الصيف.

وقام الشباب المشاركون في منتدى أعمال القاهرة، بتسجيل بياناتهم وسيرتهم الذاتية في ٤ شركات كبيرة مشاركة في المنتدى، بهدف التقديم للإتحاق بعدد من الوظائف وفرص العمل التي توفرها هذه الشركات لشباب الرحاب ومدينتي.

وشهدت فعاليات المنتدى، تنظيم ندوة ثقافية خاصة بريادة الأعمال حاضر فيها نخبة من المتخصصين، وهم مدحت ياسين الخبير الاستراتيجي مؤسس Cairo Business Community، مصطفى عبد ربه مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، ماريز سامى خبيرة التواصل الرقمي، وعمرو حسين رائد الأعمال بشركة Rise Up .

حضر المنتدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى الأسبق، والمهندس علي رشاد مساعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.