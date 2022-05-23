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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قرض أوروبي بـ221 مليون يورو لتمويل خط سكة حديد طنطا- المنصورة- دمياط

صدى البلد

وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021 و 4/1/2022 .


ويهدف المشروع إلى تحديث السكة الحديد لخط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متر.


ويشمل نطاق المشروع الآتى: تحديث المسار المزدوج: طنطا – المنصورة بطول (54كم) ، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا – المنصورة – دمياط بالكامل ، شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية، بما في ذلك خط طنطا – المنصورة – دمياط. 


ومن المقرر أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع عن طريق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من الموارد الخاصة بجمهورية مصر العربية أو مصادر التمويل الأخرى.       

                                                                                      
ومن خلال الخطابين المؤرخين على التوالي 31مارس 2019 و 25 أغسطس 2021، تلقي البنك طلبين من جمهورية مصر العربية لتمويل المشروع من موارد البنك الخاصة مجتمعين في صورة ائتمان بقيمة إجمالية قدرها221.000.000 يورو ( مائتان وواحد وعشرين مليون يورو) وفقا للاتفاق الإطارى والتفويض المعمول به.

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