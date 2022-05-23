هان عليك الوطن.. أحمد موسى يهاجم علاء الأسواني بعد حوار مع إذاعة إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، أن دماء الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية لم تبرد، مستنكرا ما فعله علاء الأسواني من الخروج مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وإجراء حوار مذاع عليها.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «الأسواني أول واحد بيتكلم مع إذاعة الاحتلال في تخاريف يتحدث بها رغم أن دماء شيرين لم تبرد بعد»، منوها أن الأسواني معروف من قديم الأزل أنه مطبع وسبق أن قدم عمارة يعقوبيان باللغة العبرية.

وأكد موسى، أن علاء الأسواني أجري حوارا لمدة 60 دقيقة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وهاجم موسى، الأسواني: « المبدأ لا يتجزأ أحنا واخدين موقف من الاحتلال لا يتغير ابدا.. هان عليك الوطن يا علاء... مصر تهون عليك».