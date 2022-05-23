بعد الفوز على أسوان بصعوبة.. أحمد عيد لـ لاعبي الزمالك: حسوا بقى مفيش كدة

نشر الكابتن أحمد عيد عبدالملك، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر يوجه من خلالها رسالة لـ لاعبى الزمالك.

وكتب أحمد عيد «العب يا ابني انت وهو حسو بقي ده مفيش كدة !!».

و تصدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لركلة جزاء ثانية أمام اسوان ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في بطولة كأس مصر.

واستطاع عواد أن يحافظ على تقدم الزمالك بالتصدي لركلة الجزاء الأولى المُسددة من محمد رزق لاعب أسوان في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

بعدها واصل محمد عواد المحافظة على مرماه من هدف ثاني من ضربة جزاء وتصدى للكرة المسددة من أسوان أحمد دحروج فى الدقيقة 75.

وكان محمد ناجي جدو مهاجم أسوان قد تحصل على ركلة الجزاء بعد عرقلة من محمود الونش، وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو للتأكد من صحة القرار الذي أكده.

وتعادل للزمالك محمود علاء فى الدقيقة 34 ، من الضربة الركنية من الجانب الايمن من زيزو ليستقبلها محمد عبد الغني برأسه ويتابعها علاء بقدمه داخل شباك حارس أسوان.

وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق أوباما فى الدقيقة 36 بعدما تلقي عرضية أرضية من أشرف بن شرقي ليسدد بباطن القدم داخل الشباك لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لهدف وتأهل الزمالك للنهائي.

وشهد تشكيل الزمالك عدداً من التغييرات، حيث يبدأ الفريق الأبيض بخمسة لاعبين في خط الدفاع، بينما يلعب يوسف أوباما كمهاجم وهمي.