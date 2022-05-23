الصين لن تغفر.. تصريحات بايدن بشأن تايوان تسبب الكثير من المتاعب لأمريكا

قالت عضو مجلس الاتحاد الروسي، أولجا كوفيتيدي، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مستعد للدفاع عن تايوان "في حالة الغزو" بالوسائل العسكرية يمكن أن يسبب الكثير من المتاعب للأمريكيين أنفسهم، لأن الصين لن تغفر مثل هذا التصعيد.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت كوفيتيدي: “يجب أن تكون الولايات المتحدة أكثر حرصًا في تصريحاتها، فهذا لا ينطبق فقط على الأزمة العسكرية الأوكرانية، ولكن أيضًا على قضية تايوان”.

وأضافت أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاستعداد العسكري الأمريكي "للدفاع عن تايوان" يمكن أن يسبب الكثير المتاعب للأمريكيين”.

وقالت كوفيتيدي، إن “الصين لا تغفر مثل هذا التصعيد".

وأشارت إلى أن بكين أعلنت بالفعل عدم قبول التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.

وخلصت كوفيتيدي إلى أن "هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الصينية هو خط أحمر آخر لواشنطن، ولا تقبل الولايات المتحدة عبوره".

وأعلن بايدن، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن استعداد الولايات المتحدة للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو".

وفي وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن بايدن، الذي تحدث عن الاستعداد للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان، كان يدور في ذهنه توريد الأسلحة للدفاع عن النفس في الجزيرة.