عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين لن تغفر.. تصريحات بايدن بشأن تايوان تسبب الكثير من المتاعب لأمريكا

جو بايدن
جو بايدن

قالت عضو مجلس الاتحاد الروسي، أولجا كوفيتيدي، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مستعد للدفاع عن تايوان "في حالة الغزو" بالوسائل العسكرية يمكن أن يسبب الكثير من المتاعب للأمريكيين أنفسهم، لأن الصين لن تغفر مثل هذا التصعيد.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت كوفيتيدي: “يجب أن تكون الولايات المتحدة أكثر حرصًا في تصريحاتها، فهذا لا ينطبق فقط على الأزمة العسكرية الأوكرانية، ولكن أيضًا على قضية تايوان”.

وأضافت أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاستعداد العسكري الأمريكي "للدفاع عن تايوان" يمكن أن يسبب الكثير المتاعب للأمريكيين”. 

وقالت كوفيتيدي، إن “الصين لا تغفر مثل هذا التصعيد".

لافروف: يتعين على روسيا وقف الاعتماد على أي واردات من الغرب

الصحة العالمية تدعو الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بمرض جدري القرود

وأشارت إلى أن بكين أعلنت بالفعل عدم قبول التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.

وخلصت كوفيتيدي إلى أن "هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الصينية هو خط أحمر آخر لواشنطن، ولا تقبل الولايات المتحدة عبوره".

وأعلن بايدن، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن استعداد الولايات المتحدة للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو".

وفي وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن بايدن، الذي تحدث عن الاستعداد للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان، كان يدور في ذهنه توريد الأسلحة للدفاع عن النفس في الجزيرة. 

أمريكا واشنطن روسيا الصين بايدن الولايات المتحدة تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تدعو الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بمرض جدري القرود

ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يحظر واردات النفط الروسي خلال أيام

4 دول أوروبية تدعو لاستخدام أصول روسيا لتمويل إعادة بناء أوكرانيا

السعودية تعلن إطلاق رحلات دولية إلى نيوم

هولندا تطلب توضيحا من المفوضية الأوروبية بشأن الغاز الروسي

رئيس بيلاروس: الغرب يريد تقسيم أوكرانيا

المغرب.. أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابات بمرض جدري القرود

بتهمة الخيانة.. أمر باعتقال رئيس أوكرانيا السابق

ترشيحاتنا

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

حادث مروع.. احتراق عبارة تقل 134 راكبا بالفلبين| صور

إيسترن كومباني: زيارة أسطورة البرازيل رونالدينهو لمصر تساعد في تنشيط السياحة

كيروش: مجلس اتحاد الكرة لم يحترمني واسألوا جمال علام وجهاز المنتخب.. فيديو

وصايا الرسول قبل النوم .. 13 سنة مهجورة افعلها في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ