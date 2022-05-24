مدير "الصناعات المعدنية" باتحاد الصناعات: تراجع أسعار الحديد بدأ منذ أبريل

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت انعكس محلياً على الأسواق وبدأت تشعر بها.

وأوضح عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أن التراجع في أسعار الخردة بدأ منذ مطلع إبريل وكان يقدر بنحو 650 دولاراً للطن والآن بلغ 450 دولارا للطن وهذا يعني تراجع في المادة الخام الأساسية بمقدار 200 دولار، وكذا الحال بالنسبة لطن البليت عالمياً وكان بلغ 800 دولار وتراجع الآن إلى 650 دولار".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل يعني ذلك تأثير على تكلفة إنتاج الحديدي، قال: "المصانع الكبيرة خامتها الرئيسية في الخردة وبانخفاض الأسعار العالمية للخردة تراجعت أسعار المنتج محلياً خاصة مع حدوث ركود نسبي في الأسواق محلياً حيث استجابت المصانع لتلك التراجعات المصحوبة بركود محلي وعمدت لتخفيض أسعار طن الحديد مرتين خلال شهر".

وحول توقعاته على انعكاس ذلك على تكاليف البناء للأفراد والشركات قال: كل من اشتري الحديد مع تراجع الأسعار منذ مطلع الشهر سينعكس على تكاليفه الإنتاجية.

لكنه بالرغم من ذلك قال إنه من الصعب توقع الاحداث العالمية في ظل ظروف اللايقين ومن الصعب تحديد اتجاهات الأسعار أو توقعها في ضوء تأثر السوق المصري بالأسواق العالمية".

