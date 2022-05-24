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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف دولة جديدة كحليف من خارج الناتو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، تصنيف كولومبيا بأنها أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج حلف "الناتو".

ونقل البيت الأبيض بيان الرئيس الأمريكي: "من خلال الصلاحيات المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة كرئيس أعلن كولومبيا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج الناتو".

ويشمل هذا التصنيف ما يقارب 20 دولة، وكانت قطر آخر دولة صُنفت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج الناتو في مارس 2022.

ويتم منح هذه الصفة لحلفاء الولايات المتحدة المقربين الذين يشاركونها مصالح استراتيجية.

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة جو بايدن قطر الناتو

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