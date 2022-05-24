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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم فر هاربا.. مصرع صاحب ورشة بعيار ناري فى الخانكة

مشاجرة
مشاجرة

أطلق شخص النيران على صاحب ورشة مفروشات سيارات بالخانكة في القليوبية وهو ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتكثف مباحث القليوبية جهودها لضبط المتهم، وجارى تحديد المتهم لضبطه، والعرض النيابة للتحقيق. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة بقيام شخص بإطلاق النيران على صاحب ورشة لفرش السيارات، وفر هاربا.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى " ل. ر.ا" 35 سنة صاحب ورشة لفرش السيارات،  حيث تبين أنه أثناء تواجده بالورشة، قام احد الأشخاص بإطلاق اعيرة نارية صوبه مما أدى إلى مصرعه فى الحال، وجارى ضبط المتهم، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق. 

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